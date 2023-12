Donald Trump, poche settimane dopo aver usato la terminologia “parassiti” per descrivere alcuni settori della società americana, è ritornato sull’argomento in occasione di un comizio nel New Hampshire, sostenendo che i migranti stanno “avvelenando il sangue del nostro Paese“.

Trump contro gli immigrati

Nelle sue precedenti affermazioni l’ex presidente aveva minacciato di “estirpare i comunisti, i marxisti, i fascisti e i delinquenti della sinistra radicale che vivono come parassiti all’interno dei confini del nostro Paese e che mentono, rubano e imbrogliano alle elezioni“. Sabato è sembrato rincarare la dose. Rivolto alla folla di Durham, Trump ha asserito: “Avvelenano gli istituti psichiatrici e le prigioni di tutto il mondo, non solo in Sud America, ma in tutto il mondo” aggiungendo “Arrivano nel nostro Paese dall’Africa, dall’Asia, da ovunque“.

I precedenti

È la seconda volta che Trump riprende il concetto di “sangue avvelenato“, frase che è stata ampiamente condannata in quanto ricorda la retorica suprematista bianca. “Trump ha anche recentemente dichiarato che il sangue dell’America è stato avvelenato. Di nuovo, riecheggia le stesse frasi usate nella Germania nazista“, le parole del presidente Joe Biden in occasione delle dichiarazioni del rivale.

I programmi per la rielezione

Secondo quanto riportato dalla CNN, se l’ex presidente dovesse vincere nel 2024, avrebbe intenzione di estendere le politiche sull’immigrazione del suo primo mandato. I suoi programmi di governo includerebbero il collocamento degli immigrati privi di documenti che già vivono negli Stati Uniti in campi di detenzione, presumibilmente in attesa del rimpatrio. Sabato ha anche confermato che “ripristinerà ed espanderà” i suoi divieti di viaggio verso gli Stati Uniti e che “implementerà un forte screening ideologico per tutti gli immigrati illegali“. Nel 2017 aveva vietato l’ingresso a molti Paesi a maggioranza musulmana e alle nazioni africane.