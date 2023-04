Trump incriminato per l'affaire Stormy Daniels e Melania "prende le distanze"

Donald Trump è stato formalmente incriminato a New York per l’affaire Stormy Daniels e Melania “prende le distanze”. L’ex first lady non era presente al comizio in Florida e il suo potrebbe essere un allontanamento. Il dato è che l’assenza dell’ex first Lady dal comizio di Donald Trump a Mar-a-Lago si è notata. Come si è notato che lei non è neanche scesa dall’aereo che riportava il tycoon in Florida.

Trump incriminato per Stormy Daniels

Tutto questo a poche ore dalla clamorosa comparizione nel tribunale di Manhattan. E quell’assenza non è passata inosservata. Sui tabloid, soprattutto quelli britannici, si ipotizza che per l’ex coppia presidenziale il divorzio sia ormai solo questione di tempo, poco tempo. I media spiegano che la crisi tra Donald e Melania non è ovviamente iniziata in questi giorni. Dopo la fine del mandato presidenziale i media avevano speculato sul fatto che l’ex modella 49enne avesse deciso di fare molto più vita a sé. Melania infatti è concentrata solo sul figlio Barron, oggi 17enne.

Il colpo di grazia ad un legame indebolito

Poi c’è stata l’incriminazione dell’ex presidente per i pagamenti alla pornostar Stormy Daniels e si tratta di un affare che è emerso in timing soltanto quattro mesi dopo aver sposato Melania e mentre lei era incinta. Insomma, un tradimento con un’attrice hard e il fatto che dalle carte dell’incriminazione siano spuntati anche un’altra storia con l’ex coniglietta di Playboy Karen McDougal e un presunto figlio illegittimo non depongono bene per la coppia.