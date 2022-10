Belen Rodriguez ha scelto un abito verde fluo con una scollatura molto profonda, che non è passato inosservato.

Tu si que vales, profonda scollatura di Belen Rodriguez: l’abito verde fluo

Belen Rodriguez continua ad osare. Per la terza puntata di Tu si que vales ha scelto un vestito verde fluo con una profonda scollatura e uno spacco vertiginoso, degno di una diva. Ancora una volta è riuscita a rubare la scena a giudici e concorrenti, con la sua bellezza e con la sua eleganza, proprio come Sabrina Ferilli, sempre molto apprezzata per la sua spontaneità e per i suoi look. Belen Rodriguez ha indossato un abito verde fluo, da sera, molto simile a quelli indossati dalle star sui red carpet, con una scollatura e uno spacco particolarmente audaci.

Spalline sottili, gonna a sirena, stampa floreale, tacchi a spillo e una bellissima coda di cavallo alta. Sono questi i dettagli che hanno conquistato il pubblico.

Tu si que vales, il look di Sabrina Ferilli

Sabrina Ferilli, capo della giuria popolare di Tu si que vales, è sempre molto elegante e molto femminile. Nell’ultima puntata andata in onda ha indossato un abito al ginocchio nero, con una vistosa stampa floreale.

Un abito con grandi rose rosse e verdi spine intrecciate, firmato Dolce & Gabbana. L’abito è in vendita anche sul sito ufficiale del brand, al prezzo di 1750 euro. Il look è stato arricchito da un paio di scarpe aperte rosse, come le rose.