Siparietto hot per Sabrina Ferilli a Tu si que vales

Durante la prima puntata di Tu si que vales è andato in onda un siparietto piccante che ha visto come protagonista Sabrina Ferilli. Uno scontro in studio con una concorrente.

La nuova edizione di Tu si que vales è iniziata e durante la prima puntata è già andato in onda un siparietto piccante e molto divertente che ha visto come protagonista Sabrina Ferilli. La concorrente Elisabetta si è presentata in studio come esperta di kamasutra e ha spiegato di aver voluto partecipare al programma per informare i giudici sulle numerose posizioni sessuali, partendo anche da una base spirituale. “Se non si ha una conoscenza approfondita di questo libro, dopo i 25 anni non si fa più sesso. Non si deve fare più, perché diventa ginnastica fatta male se non si comprende bene l’argomento” ha dichiarato la donna, che aveva già notato le risate di Sabrina Ferilli, provocata anche da Maria De Filippi.

“È normale, la gente reagisce così. Mi sono iscritta alla trasmissione per divulgare questa mia passione, ma dire che si tratta solo di un manuale delle posizioni significa sminuirlo. È più una ricerca dello spirito, un’unione dei due individui che diventano una cosa sola” ha dichiarato Elisabetta, che non riusciva ad andare avanti perché distratta da Sabrina Ferilli. “Lei mi sta mettendo in ridicolo, non si può parlare di queste cose perché siamo alle medie c’è sempre qualcuno che deve ridere. Mi sento veramente presa in giro. Credo molto in questa performance e mi dispiace. Ma vedo che la signora Ferilli continua a parlare facendosi gli affari suoi” ha dichiarato la concorrente. L’attrice ha replicato che anche il pubblico non la stava prendendo sul serio. “Vede? Purtroppo il pubblico è capra come me!” ha sottolineato.