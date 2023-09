La nuova edizione di Tu si que vales è ufficialmente iniziata, ma i conduttori sono già stati bocciati dal pubblico. Questa nuova versione del programma avrà successo come le precedenti?

Tu si que vales, conduttori bocciati: “Non si salva nessuno”

Una nuova edizione di Tu si que vales è ufficialmente iniziata. La prima puntata è andata in onda sabato 24 settembre 2023, con tante novità. Prima di tutto, è stata la prima puntata in cui il pubblico ha visto Luciana Littizzetto come nuovo giudice, al posto di Teo Mammucari. Un’altra novità riguarda la conduzione dello show. Belen Rodriguez non è tornata in veste di presentatrice, dopo ben nove anni nel programma, e ha lasciato Mediaset. La showgirl è stata sostituita da Giulia Stabile, ballerina ex vincitrice di Amici di Maria De Filippi. Il trio di conduttori formato da Giulia, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni sembra non aver convinto il pubblico.

Le critiche ai conduttori di Tu si que vales

Secondo molti utenti social, nessuno dei tre conduttori sarebbe abbastanza adatto a condurre un programma in prima serata. Il pubblico non comprende per quale motivo non sia stata data l’opportunità a qualcuno più adatto a questo tipo di compito. I tre presentatori in realtà hanno altre professioni, per cui non è questo il loro ambito di lavoro. Bisogna anche tenere conto che in una trasmissione come Tu si que vales i conduttori hanno un ruolo piuttosto marginale, per cui non devono avere un talento particolare in questo ambito. Il pubblico, però, per il momento, non ha dato la sua approvazione.