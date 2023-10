Tragedia nel centro di Roma: Laura Pessina, turista milanese di 58 anni, è stata travolta da un suv in centro a Roma. L’episodio è avvenuto mentre la donna stava attraversando le strisce in via del Teatro Marcello, lo scorso 17 ottobre. Laura purtroppo non ce l’ha fatta: è morta sul colpo. Grave anche il marito che al momento dell’incidente si trovava con lei.

Turista travolta da suv: incidente mortale a Roma

Secondo quanto riportato dalla polizia locale, una donna, la signora Laura Pessina, è stata investita da un suv mentre si trovava in compagnia del marito. L’incidente mortale si è verificato martedì 17 ottobre a poca distanza da Piazza Venezia; come informa Leggo, la donna è purtroppo deceduta all’ospedale San Giovanni.

Turista travolta da suv: ferito anche il marito

Il marito, anch’esso ferito nell’incidente, è attualmente ricoverato presso l’ospedale Santo Spirito. Alla guida dell’auto coinvolta nell’incidente c’era un cittadino italiano di 78 anni. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, l’uomo avrebbe superato un’auto che si era fermata per permettere il passaggio.

Turista travolta da suv: è morta sul colpo

La vittima è purtroppo deceduta sul colpo, mentre il marito, Roberto Manzoni, è attualmente ricoverato in condizioni gravissime presso l’ospedale Santo Spirito, lottando tra la vita e la morte. I familiari, originari di Brugherio, provincia di Monza, sono giunti nella Capitale per trascorrere alcuni giorni di vacanza insieme a Laura e Roberto. Sono ora in attesa di aggiornamenti sulle condizioni dell’uomo.