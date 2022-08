Tutto pronto per le nozze di Federica Pellegrini: la data e i dettagli

Federica Pellegrini e Matteo Giunta sono giunti a Venezia, dove il 27 agosto diventeranno marito e moglie.

Federica Pellegrini e Matteo Giunta sono arrivati a Venezia, dove il 27 agosto diventeranno marito e moglie dopo una splendida cerimonia in Laguna alla presenza di 160 invitati.

Federica Pellegrini e Matteo Giunta: le nozze

Tutto sarebbe pronto per le attesissime nozze di Federica Pellegrini e Matteo Giunta, che il 27 agosto diventeranno marito e moglie alla presenza di 160 invitati.

La coppia finora ha preferito mantenere il massimo riserbo sulla data delle nozze e sui dettagli della cerimonia, che si svolgerà nella chiesa di San Zaccaria, poco distante dalla basilica di San Marco. Per i prepativi la campionessa si sarebbe affidata all’esperienza di Enzo Miccio e ferve l’attesa per conoscere i dettagli sul suo abito da sposa (che, secondo i rumor in circolazione, sarebbe stato firmato da Giorgio Armani).

Dopo la cerimonia i due sposi e i loro 160 invitati – tra i quali sono attesi Giovanni Malagò, altri esponenti sportivi e gli inseparabili bulldog di famiglia, Vanessa, Rocky, Cesare e Bianca – si sposteranno verso il JW Marriott Venice Resort & Spa in barca, e lì si terrà l’esclusivo ricevimento.

“Volevamo sposarci in spiaggia.

Le famiglie storcevano il naso, ma insomma è il nostro matrimonio. Però era complicato come logistica, “e se poi piove?”. Così abbiamo scelto Venezia e non poteva che essere in chiesa. Io sono credente, Matteo anche, forse un po’ meno”, aveva confessato la Divina in merito al suo matrimonio con Matteo Giunta.