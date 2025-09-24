Tra Mediaset e la Rai la tregua pare essere finita, ormai è scontro su ascolti, programmi e conduttori e, attenzione, tra qualche mese c’è il Festival di Sanremo. Cosa farà Pier Silvio Berlusconi?

Mediaset Vs Rai: è scontro su ascolti, programmi e conduttori

La tregue tra Mediaset e Rai è terminata infatti, come segnalato da Dagospia, il successo de “La Ruota della Fortuna“ ha rotto gli equilibri, assieme all’arrivo a Viale Mazzini di Barbara D’Urso, concorrente di “Ballando con le Stelle“.

Ora quindi, si può parlare di scontro televisivo, su ascolti, programmi e conduttori. L’Espresso spiega che la tregua tra Rai e Mediaset, durata anni, questa estate è venuta meno, in particolar modo per colpa degli ascolti (Gerry Scotti Vs Stefano De Martino per esempio), ma anche per il passaggio di Max Giusti, di Simona Ventura fino a Gigi D’Alessio. Inoltre, l’ex dirigente Rai Federica Lentini è passata alla Fascino, ovvero la società di produzione di Maria De Filippi. Ma, cosa succederà con Sanremo? Da sempre esiste un patto di non belligeranza durante la settimana del Festival ma, il prossimo anno…

Mediaset Vs Rai, “Tutto è saltato”: la strategia di Pier Silvio Berlusconi

Il patto di non belligeranza televisiva tra Mediaset e Rai è venuto meno. Come detto ora è scontro, in particolare sugli ascolti. Ma, cosa farà Pier Silvio Berlusconi durante il prossimo Festival di Sanremo? A quanto pare quest’anno non starà sulla difensiva, ma farà un tentativo di controprogrammare il Festival. Impresa molto difficile, Sanremo attrare quasi tutta l’attenzione del pubblico italiano. Intanto però, la sfida continua, con la Rai che ha messo “Il Commissario Montalbano” Vs “Buongiorno Mamma 3″ , con Pier Silvio Berlusconi che ha invece cancellato il concerto di Sal Da Vinci per mettere una nuova serie tv turca, “La Notte nel Cuore“, Vs la serie Rai “La Ricetta della Felicità“.