Twitter sotto accusa per evasione Iva

Il social network Twitter, recentemente rinominato X, è al centro di un’inchiesta fiscale condotta dalla Guardia di Finanza di Milano. Secondo quanto emerso, la piattaforma non avrebbe versato imposte Iva per un totale di 12 milioni e mezzo di euro. Le indagini, concluse nell’aprile 2024, si riferiscono a un periodo precedente all’acquisizione da parte di Elon Musk, avvenuta nell’ottobre 2022. La questione riguarda le iscrizioni gratuite degli utenti, che in cambio dei propri dati personali e della profilazione commerciale avrebbero dovuto essere soggette a tassazione.

Le pratiche commerciali contestate

Secondo gli inquirenti, la modalità di acquisizione dei dati degli utenti rappresenta uno scambio di beni che, per legge, dovrebbe essere tassato. La Guardia di Finanza ha evidenziato che l’assenza di versamenti Iva su queste operazioni potrebbe configurare una frode fiscale. La questione si complica ulteriormente considerando l’importanza di tali pratiche nel modello di business di Twitter, che si basa sulla monetizzazione dei dati degli utenti. La mancanza di trasparenza in questo ambito ha sollevato interrogativi sulla legittimità delle operazioni fiscali della piattaforma.

Dhl Express e il sequestro preventivo

Non solo Twitter, anche Dhl Express, gigante delle spedizioni, è finita nel mirino della Procura di Milano. Le indagini hanno portato al sequestro preventivo di oltre 46 milioni e 800mila euro nei confronti del ramo italiano dell’azienda. Anche in questo caso, le irregolarità fiscali riguardano i mancati versamenti Iva, con un focus particolare sull’emissione di fatture false relative a contratti di somministrazione di manodopera. La frode si sarebbe realizzata tra il 2019 e il 2023, evidenziando un sistema di evasione fiscale ben strutturato.

Implicazioni e reazioni

Le scoperte della Guardia di Finanza pongono interrogativi significativi sulla responsabilità delle grandi aziende nel rispetto delle normative fiscali. La questione dell’evasione fiscale è particolarmente rilevante in un contesto economico in cui le risorse pubbliche sono sempre più scarse. Le reazioni da parte delle aziende coinvolte non si sono fatte attendere, con Twitter che ha dichiarato di essere in contatto con le autorità fiscali per chiarire la situazione, mentre Dhl ha sottolineato il proprio impegno per la compliance fiscale. Tuttavia, le indagini continuano e potrebbero portare a ulteriori sviluppi significativi.