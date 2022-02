U&D, Martina Viali delusa dal tronista Matteo Ranieri: “Non sa cosa vuole”

L'ex corteggiatrice di Matteo Ranieri, Martina Viali, dopo l'addio a Uomini e Donne, ha rotto il silenzio sul tronista e ha commentato il suo percorso.

È trascorso ormai del tempo da quando Martina Viali, corteggiatrice di Matteo Ranieri a Uomini e Donne, ha scelto di interrompere il suo percorso e di abbandonare il programma, dopo aver dichiarato che secondo il suo parere il tronista “non era più lo stesso”.

Martina Viali sulla fine del percorso con Matteo Ranieri: “Ho provato delusione”

A distanza di qualche settimana di tempo da quando Martina ha lasciato Uomini e Donne, la bella ex corteggiatrice ha rotto il silenzio e ha commentato la sua esperienza nel programma e ciò che pensa del percorso di Matteo, in un’intervista rilascita a Uomini e Donne Magazine.

Ecco le dichiarazioni rilasciate da Martina al Magazine ufficiale del programma:

“La vita va avanti e quello a Uomini e Donne è stato un percorso molto bello, anche se non è andato come volevo. Appena uscita dal programma ho provato una certa delusione”.

Sul percorso del tronista, Martina ha aggiunto che secondo lei: “Non sa cosa vuole”.

Uomini e Donne, Martina sul sentimento per Matteo

A Uomini e Donne Magazine, Martina Viali ha raccontato di essere rimasta delusa da come si è concluso il suo percorso all’interno del programma e riguardo al tronista Matteo Ranieri, ecco cosa ha dichiarato la ragazza:

“Non sono riuscita neanche a salutare Matteo: sarei ipocrita a non ammettere che ho provato una certa tristezza. Vedere Matteo da casa mi mette un po’ in difficoltà, sento che mi fa un certo effetto seguire la trasmissione da casa, anche perchè fino a poco tempo fa ero io quella in studio a vivere le emozioni in prima persona”.

Martina Viali smentisce l’ipotesi di un suo ritorno a Uomini e Donne

Sempre nell’intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine, Martina Viali, ex corteggiatrice di Matteo Ranieri, ha smentito le voci che circolano da qualche giorno sul suo conto e danno come possibile un suo ritorno all’interno del programma come corteggiatrice del nuovo tronista Luca Salatino.