Uomini e Donne, Isabella Ricci e Fabio Mantovani si sposeranno

Una delle coppie più amate di Uomini e Donne fa un annuncio che farà piacere a tutti i fan del programma: Isabella e Fabio presto sposi!

Uomini e Donne, l’annuncio di Isabella e Fabio: il matrimonio

L’annuncio che aspettavano molti fan del programma Uomini e Donne arriva direttamente dalle Maldive.

I due protagonisti, Isabella e Fabio, si trovano attualmente nelle isole per una vacanza e intervengono per un’intervista sul Magazine dedicato allo show. Tra i loro progetti futuri c’è anche il matrimonio.

Uomini e Donne, l’annuncio di Isabella e Fabio: l’accoglienza

Come si era già potuto capire i figli di Fabio hanno già accolto Isabella in famiglia, tanto che la coppia sta pensando ad una possibile convivenza a breve.

Pare ormai chiaro che sarà Isabella a trasferirsi a casa di Fabio.

Uomini e Donne, l’annuncio di Isabella e Fabio: gli scontri con Gemma Galgani

Come sappiamo tra Isabella Ricci e Gemma Galgani non è mai corso buon sangue e la futura sposa ha raccontato che Gemma non sarà invitata al matrimonio: “Non voglio essere ipocrita, sarebbe un no.” Dalla sua la Galgani afferma di essere contenta per la coppia.