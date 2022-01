Serena Enardu continua ad avere problemi di salute, che sembrano non risolversi. L'ex tronista di Uomini e Donne ha spiegato che sono dovuti al vaccin

Serena Enardu continua ad avere problemi di salute, che sembrano non risolversi. L’ex tronista di Uomini e Donne ha spiegato che sono dovuti al vaccino. La donna non sta bene da circa venti giorni.

Serena Enardu, problemi di salute: “Sto ancora male dopo il vaccino”

Serena Enardu sta affrontando delle giornate particolarmente difficili, a causa dei suoi problemi di salute. Da circa venti giorni l’ex tronista di Uomini e Donne non sta bene e questo malessere sembra non passare. Serena Enardu ha spiegato che ha iniziato a stare male dopo aver effettuato il vaccino contro il Covid. Uno sfogo sulla pelle, stanchezza profonda, mal di testa e dolore alle ossa sono i sintomi che sono comparsi dopo l’inoculazione del siero Pfizer.

L’ex concorrente di Temptation Island Vip e del Grande Fratello Vip ha spiegato di essersi vaccinata più che altro per una questione di libertà, ma di essere indecisa. La donna, insieme al figlio Tommaso, aveva contratto il virus la scorsa estate. Ora si trova a fare i conti con gli effetti collaterali del vaccino.

Serena Enardu, problemi di salute: “Ero scettica, sto male da venti giorni”

Serena Enardu si è sfogata su Instagram, condividendo le sue sensazioni con i suoi follower.

“Sensazione di stanchezza pesantissima, mi sento a pezzi e sono scocciata. Degli effetti collaterali del vaccino se ne parla davvero molto poco. Ero scettica nel volerlo fare ma l’ho fatto più per una questione di libertà che di salute. Da venti giorni sto male. Salveremo il mondo ma intanto qualcuno è in down, a casa, come me” ha scritto la donna. Serena si è sottoposta ad alcune visite, una ai polmoni e una al cuore, che sono andate bene.

Nei prossimi giorni effettuerà ulteriori controlli, ma il malessere rimane.

Serena Enardu, problemi di salute: la nuova vita lontana dalla tv

Dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip insieme all’ex compagno Pago, Serena Enardu è tornata alla vita normale, allontanandosi dalla televisione e concentrandosi soprattutto sui social network. Su Instagram è diventata influencer, con oltre 500mila follower. L’ex tronista ha chiuso la sua lunga relazione con Pago, con cui aveva partecipato anche a Temptation Island Vip, e ora è in cerca dell’amore. Sta affrontando questo momento difficile con il sostegno dei genitori, della gemella Elga, del cognato Diego Daddi e del figlio Tommaso, con cui ha un legame fortissimo.