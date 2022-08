U-Earth lancia un tool basato sull’intelligenza artificiale

U-earth lancia un nuovo tool basato sull'intelligenza artificiale per migliorare l'aria.

U-Earth lancia un nuovo tool basato sull’intelligenza artificiale

U-Earth, società biotech di avanguardia che offre soluzioni per la purificazione dell’aria e prodotti per l’hyper health, lancia sul mercato un nuovo tool super tecnologico. U-Earth ha sviluppato questo nuovo accessorio basato sull’intelligenza artificiale per migliorare l’efficacia delle mascherine.

U-Earth primo brand ad aver introdotto un accessorio basato sull’intelligenza artificiale

U-Earth ha scelto di migliorare l’efficacia delle mascherine FFP2 U-Mask introducendo un nuovo tool basato sull’intelligenza artificiale di Google. L’efficacia di una mascherina dipende dal suo fit: se risulta essere troppo larga ci sarà un passaggio d’aria che renderà la FFP2 non idonea, se invece la mascherina risulta troppo stretta le persone che la utilizzano tenderanno a togliersela.

U-Earth ha quindi risolto il problema introducendo un nuovo tool tecnologico che si basa sull’intelligenza artificiale di Google. Questo tool è un’applicazione di biometria, utilizzabile dalla Pure Zone Air App, che consente di scannerizzare il volto e identificare la taglia ideale della mascherina. L’applicazione in questione è ideata per restituire un paio di risultati, tra cui l’utilizzatore finale potrà scegliere.

U-Earth, con il nuovo lancio del tool basato sull’intelligenza artificiale, diventa così il primo brand ad aver introdotto uno strumento tecnologicamente avanzato per ottimizzare sempre di più le performance delle mascherine FFP2 U-Mask.

U-Earth società all’avanguardia nel settore della purificazione dell’aria e dei prodotti per l’hyper health

U-Earth è una società biotech innovativa con un purpose ben chiaro, favorire la prosperità delle persone e del pianeta dando loro gli strumenti per farlo. Mossa dalla visione di rendere l’aria pulita come un diritto per tutti gli esseri umani, U-Earth offre soluzioni nature based, personalizzate e all’avanguardia.

L’attività di R&D e validazione di U-Earth è iniziata nel 2006, ma l’azienda è entrata nella fase di scale up nel 2019, anno in cui ha iniziato a promuovere attivamente le sue soluzioni di purificazione dell’aria Pure Air Zone, raggiungendo una visibilità globale grazie al successo del marchio U-Mask. U-Mask è la prima mascherina biotecnologica al mondo venduta in 129 Paesi e indossata da oltre 1 milione di persone.

L’azienda ha attualmente uffici a Londra, Milano e Bucarest, con un presidio negli Stati Uniti in fase di attivazione. U-Earth collabora con aziende di tutti le industry, in particolare nei settori sport, sanità, servizi, retail, hospitality, istruzione e ambienti industriali. Tra i clienti figurano Microsoft, alcuni team di F1 e della MotoGP e numerosi ristoranti stellati Michelin. Il team U-Earth è distribuito in tutta Europa. L’età media dell’azienda è di 33 anni e il 64% della squadra è costituito da donne.

Che cosa è U-Mask?

U-Mask è una mascherina biotecnologica e riutilizzabile, progettata da U-Earth Biotech Ltd e prodotta in Italia. U-Mask è un nuovo concetto di mascherina che unisce ricerca, stile, prestazioni, comfort e impatto socio-ambientale. U-Mask è al momento disponibile in due modelli: U-Mask Model 2.2 e U-Mask Model 3, certificate entrambe come dispositivi medici.

Entrambe le mascherine U-Mask sono riutilizzabili e grazie a questa caratteristica garantiscono un minor impatto ambientale. Le mascherine U-Mask sono composte da due parti: una cover, parte esterna, e un filtro riutilizzabile, parte interna. La cover è realizzata in nylon rigenerato, ipoallergenico e resistente agli schizzi, interamente realizzato con rifiuti. La parte esterna può essere lavata e riciclata. Il filtro interno è formato da quattro strati, tra cui il Biolayer®, l’innovativo strato filtrante composto da un principio attivo naturale, non tossico, con capacità antiproliferative. Il particolare design della mascherina garantisce l’aderenza al viso, ottimizza il grado di protezione e la rende estremamente confortevole, anche se indossata a lungo.

U-Earth Store, negozio progettato per aiutare le persone a sbloccare il loro pieno potenziale fisico e mentale

Merita una menzione particolare lo U-Earth Store, negozio di iper-salute progettato per aiutare le persone a sbloccare il loro pieno potenziale fisico e mentale, utilizzando una suite di prodotti biotecnologici che valorizzano ingredienti naturali nel rispetto del pianeta. Mettendo insieme un gruppo di esperti di biotecnologia ed epigenetica e sfruttando le ricerca e gli studi di avanguardia, U-Earth ha voluto creare uno spazio on line, un hyper health online store, in cui le persone possono trovare prodotti che aiutino a valorizzare il proprio potenziale ed esprimere il meglio di sé.

Lo U-Earth Store si basa sul principio dell’iper-salute, fondato su tre pilastri principali: ingredienti iper-naturali, iper-performance e iper-sostenibilità. Per sostenere questi pilastri, tutti i prodotti di U-Earth Store condividono una serie di caratteristiche comuni: attenzione al design, biotecnologia, ingredienti di prima qualità e rispetto per l’ambiente. Tutto questo è sostenuto da un’ambizione più ampia. I proventi derivanti da U-Earth Store, infatti, sono completamente reinvestiti nel progetto Pure Air Zone. Ogni acquisto assume un senso ancor più profondo, in quanto contribuisce ad una grande missione: far sì che l’aria pulita diventi un diritto di tutti.