Tragedia a Oliena, nel Nuorese: un cane di famiglia è stato ucciso a calci da un giovane, sotto gli occhi dei suoi fratelli. La denuncia dei familiari ha permesso l’intervento dei Carabinieri, che hanno constatato la morte dell’animale e avviato le indagini per ricostruire l’accaduto.

Aggressione mortale a Oliena: giovane uccide il cane di famiglia

A Oliena, nel Nuorese, un grave episodio di maltrattamento animale ha visto la morte di un cane di famiglia a causa dei ripetuti calci inflitti da uno dei membri della famiglia. Come riportato dall’Adnkronos, la scena è stata notata da un fratellino minorenne, che, in preda alla disperazione, ha immediatamente contattato i Carabinieri per chiedere aiuto. In pochi minuti, i militari hanno raggiunto l’abitazione, trovando il ragazzo e la sorella maggiore, entrambi profondamente scossi e testimoni impotenti della violenza subita dall’animale.

Uccide a calci il cane, il fratellino assiste alla scena e chiama i Carabinieri

I Carabinieri della stazione locale hanno avviato le verifiche sul caso, ascoltando le testimonianze dei due fratelli e contattando il veterinario di turno della Asl. Purtroppo, all’arrivo del medico non c’era più nulla da fare per il cane. Grazie alla segnalazione dei familiari, l’autore dell’aggressione è stato denunciato per maltrattamento di animali. Le indagini continuano per ricostruire con precisione l’intera dinamica dei fatti e accertare eventuali ulteriori responsabilità all’interno della famiglia.