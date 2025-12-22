L'incidente Ã¨ avvenuto lo scorso 9 di dicembre in Largo Garibaldi: la vittima si chiamava Luciano Sbrozzi e aveva 89 anni.

L’impatto è stato violentissimo, con i due anziani che sono stati sbalzati a terra rimanendo parzialmente incastrati sotto la vettura. Sul posto sono giunti subito i soccorsi, per liberare la coppia è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco. Dopo averli stabilizzati, i soccorritori del 118 hanno portato i due anziani all’ospedale Baggiovara, dove sono stati ricoverati in terapia intensiva.

Il 9 dicembre scorso, come detto, una coppia di anziani è stata investita da un’auto a Modena. Entrambi sono stati trasportati in ospedale, oggi la notizia che, due settimane dopo l’incidente, il marito, Luciano Sbrozzi, di anni 89, è morto. Troppo gravi erano infatti le ferite a seguito del terribile impatto.