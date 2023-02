Uccisa dalla mamma a coltellate e con il cavo del telefono, il padre: "Ho perso tutto"

La giovane Chiara, una ragazzina di soli 13 anni, sarebbe stata uccisa dalla mamma che l’ha accoltellata e strangolata con il caricabatterie del cellulare.

Il padre della 13enne ha dichiarato di aver perso tutto, in quanto sua moglie le ha tolto ogni cosa. Emergono nuovi dettagli sull’episodio avvenuto nella comunità di Silì, in provincia di Oristano. Monica Vinci, madre di Chiara e presunta autrice dell’omicidio, ha tentato il suicidio gettandosi dalla finestra del primo piano della sua abitazione. Nel corso della caduta la 52enne ha riportato un trauma cranico, ma non è in pericolo di vita.

Uccisa dalla mamma: avrebbe compiuto 14 anni a breve

Come informa FanPage, il prossimo 24 marzo Chiara Carta avrebbe compiuto 14 anni. La giovanissima è stata uccisa in maniera brutale. L’autrice dell’efferato delitto sarebbe sua madre Monica, la quale avrebbe colpito la 13enne con almeno venti coltellate, per poi finirla strangolandola col caricabatterie del cellulare.

Il post del padre sui social

Il papà di Chiara è un agente della polizia locale di Oristano. L’uomo ha affidato i suoi pensieri a un post sui social: “Ho perso tutto, mi ha tolto ogni cosa e quanto avevo di più prezioso”.

Rivolgendosi poi alla figlia ha detto: “Sin quando sarò vivo continuerai a essere il mio primo pensiero, ogni giorno”.