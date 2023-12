Assolto in primo grado per legittima difesa, ma dopo il processo viene condannato: Alex Pompa sconterà 6 anni in carcere.

La sentenza è emessa: Alex Pompa è stato condannato a 6 anni di carcere per l’omicidio di suo padre, avvenuto nel 2020 per difendere la madre.

Alex pompa condannato per l’omicidio del padre

La corte di assise di Appello di Torino ha emesso la sentenza: Alex Pompa dovrà scontare 6 anni, due mesi e venti giorni di carcere per l’omicidio del padre. Nel 2020, a Torino, il giovane ragazzo uccise a coltellate il padre, Giuseppe, per difendere la madre nel corso dell’ennesima lite in famiglia che rischiava di sfociare in aggressione. In primo grado Alex era stato assolto per legittima difesa, ma a seguito del processo è arrivata la condanna.

L’avvocato difensore, Claudio Strata, ha definito la sentenza «incomprensibile», soprattutto alla luce del movente e delle precedenti investigazioni:

«I due (la madre e il fratello di Alex, ndr) erano già stati ascoltati separatamente la notte stessa del fatto. Per i giudici di primo grado erano stati considerati affidabili. I giudici d’Appello sono stati di diverso avviso. E questo è difficile da accettare – ha commentato».

La sentenza della Corte

La Corte ha stabilito di aver applicato le attenuanti di vizio parziale di mente e per avere agito in “stato d’ira” per un fatto ingiusto. Queste generiche sono state considerate prevalenti rispetto all’aggravante del vincolo di parentela. Inoltre, per effetto della sentenza, dovrà risarcire il fratello della vittima, nonché suo zio, versando un acconto di 30mila euro.