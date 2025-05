Un agguato in pieno giorno scuote Madrid e riporta sotto i riflettori una figura controversa della politica. Andriy Portnov, ex consigliere ucraino del presidente filorusso Viktor Yanukovych, è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco in un quartiere residenziale della capitale spagnola. Mentre le autorità indagano sul movente, si moltiplicano le ipotesi tra vendetta politica, regolamento di conti e interessi internazionali rimasti in sospeso.

Chi era l’ex consigliere ucraino filorusso Andriy Portnov

Dopo la fuga di Yanukovych, Andriy Portnov aveva lasciato l’Ucraina. Nel 2015 risiedeva in Russia, poi si trasferì in Austria e, nell’aprile 2024, si stabilì a Madrid. Accusato nel 2018 di tradimento per presunto coinvolgimento nell’annessione della Crimea, l’inchiesta fu archiviata l’anno seguente. Nel 2021 il Dipartimento di Stato USA lo sanzionò per aver manipolato il sistema giudiziario. Anche l’UE lo aveva inserito nella lista delle sanzioni, poi revocate.

Ucciso l’ex consigliere ucraino filorusso Andriy Portnov: aveva appena accompagnato i figli a scuola

Questa mattina, intorno alle 9:15, Andriy Portnov è stato freddato a colpi d’arma da fuoco mentre stava per risalire in auto, poco dopo aver accompagnato uno dei suoi quattro figli alla Scuola Americana di Pozuelo de Alarcón, sobborgo residenziale di Madrid.

L’ex politico ucraino, noto per il suo legame con l’ex presidente Viktor Yanukovych, sarebbe stato raggiunto da tre proiettili esplosi da due o tre uomini che poi si sarebbero dileguati in un’area boschiva. Quando i soccorsi sono arrivati sul posto, Portnov era già privo di vita.

Secondo una fonte del ministero degli Interni, l’agguato è stato portato a termine da un commando organizzato, che ha agito con rapidità e precisione. Al momento non è stato confermato alcun movente, né esclusa la pista politica.