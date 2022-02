Il governo starebbe richiamando gli italiani presenti in Russia invitandoli a tornare il prima possibile dopo la chiusura dello spazio aereo.

Dopo la chiusura degli spazi aerei ai russi da parte dell’Unione Europea, il governo sta seguendo la scia di altri paesi e chiedendo ai cittadini italiani presenti in Russia di lasciare il paese. Poco prima avevano preso la stessa decisione gli esecutivi americano e francese.

Governo richiama gli italiani in Russia

Ad anticipare la comunicazione ufficiale, che dovrebbe giungere nella giornata di lunedì 28 febbraio 2022, è stato Il Foglio. Il direttore Claudio Cerasa ha infatti scritto su Twitter: “Anticipazione del Foglio: domani anche l’Italia chiederà ai cittadini italiani di lasciare immediatamente la Russia. Saranno chiusi anche tutti i voli europei e americani verso la Russia“.

La direttiva giunge appunto dopo l’intenzione di chiudere i voli diretti in Russia e ha l’obiettivo di far rientrare gli italiani il più in fretta possibile per evitare problemi in fase di rimpatrio successivo.

La misura adottata da Roma si aggiunge alle tante sanzioni che sono state messe in campo nelle ultime ore contro la Russia tra cui il divieto di effettuare transazioni con la Banca centrale russa, il bando di tutte le compagnie aeree russe (compresi gli aerei privati degli oligarchi) e l’inserimento nella lista nera dell’Unione Europea di funzionari, militari e oligarchi che hanno sostenuto la guerra di Vladimir Putin.