Kiev critica Elon Musk in merito alle posizioni del patron di Tesla e SpaceX sull’utilizzo di un sistema satellitare durante la guerra in Ucraina.

Tensione tra l’imprenditore ed esponenti del governo ucraino. Ecco cosa è successo.

Ucraina, Kiev critica Elon Musk: “Dalla parte della libertà o dalla parte della Russia”

L’azienda SpaceX, di Elon Musk, ha donato all’Ucraina il sistema satellitare Starlink per difendersi dagli attacchi dei russi. Il problema è sorto di recente, quando Elon Musk ha sostenuto che Starlink fosse usato per controllare i droni militari e dunque per scopi offenisvi e non più difensivi.

A tal proposito, Gwynne Shotwell, Coo di SpaceX, ha affermato:”Non permettiamo che venga usato per scopi offensivi“.

La replica di Podolyak alla decisione di SpaceX

Queste parole hanno scatenato l’ira di Kiev che, come riporta l’adnkronos, attraverso Mykhailo Podolyak, consigliere presidenziale ucraino, ha accusato Musk di non riconoscere il diritto all’autodifesa di Kiev. Podolyak, senza mezzi termini, ha anche aggiunto che o si sta dalla parte della libertà e del diritto o “dalla parte della Russia e del diritto di uccidere ed occupare territori”.