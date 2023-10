Ucraina, Kiev impiega i missili Atacms: distrutti 9 elicotteri russi

Le sorti della guerra in Ucraina, iniziata ormai più di 600 giorni fa, potrebbero subire una svolta. I missili a lungo a raggio Atacms sono stati inviati dagli Stati Uniti e a renderlo noto sono state fonti del Wall-Street Journal. Il presidente ucraino, Zelensky – riporta l’agenzia Unian – ha confermato di aver ricevuto e già impiegato i missili: “Grazie a tutti quanti combattono e lavorano per l’Ucraina”, sono state inoltre le sue parole nel consueto videomessaggio serale.

Ucraina, Kiev ha lanciato i missili Atacms. Zelensky: “Gli accordi con il Presidente Biden sono stati realizzati”

Zelensky, nel proseguire nel suo intervento ha affermato: “E oggi, un grazie speciale agli Stati Uniti. I nostri accordi con il presidente Biden sono stati realizzati. Sono stati realizzati accuratamente, gli Atacms si sono comportati bene”. Il consiglio prosidenziale Podoloyak ha scritto un lungo attacco di su Twitter: “Non importa quante volte i territori occupati vengono inclusi nella ‘Costituzione della Russia’ per ‘preservare il loro retaggio’ dal rischio di colpi di palazzo, Mosca dovrà riconoscere le condizioni sul terreno. Non vi sono più luoghi sicuri per le truppe russe all’interno dei confini internazionalmente riconosciuti dell’Ucraina”.

È svolta per la guerra in Ucraina

Secondo la testata statunitense citata da Adnkronos, le armi sarebbero state impiegate nella notte tra il 16 e il 17 ottobre quando due aeroporti controllati dalla Russia, sarebbero stati colpiti dalle forze di Kiev. Negli attacchi, oltre a nove elicotteri sarebbero stati abbattuti anche un magazzino al cui interno c’erano delle munizioni e ancora un sistema di difesa aerea.