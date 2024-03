Zelensky ha confermato che da febbraio l’esercito ucraino ha colpito in totale 15 aerei militari russi. “Solo questa settimana siamo riusciti ad abbattere sette aerei” ha dichiarato ai media locali, specificando “Proprio quelli che sganciano bombe e uccidono“.

Ucraina, nuovo appello per la fornitura di armi

Secondo quanto riportato dall’esercito di Kiev, i velivoli abbattuti sono soprattutto caccia Su-34 e Su-35, sebbene il mese scorso Mosca si sia dotata anche di un aereo da ricognizione A-50 che sorvola il Mar d’Azov. Il presidente ucraino ha quindi invitato gli alleati occidentali a fornire più sistemi di difesa aerea più velocemente, poiché mentre l’Ucraina deve fare i conti con la scarsità di armi l’esercito russo continua a guadagnare terreno, con un altissimo costo in termini di vite umane. Pochi giorni fa, Zelensky aveva dichiarato che dall’inizio dell’invasione, il 24 febbraio 2022, l’Ucraina ha perso circa 31mila soldati. Le forze russe hanno lanciato migliaia di droni di fabbricazione iraniana contro città e obiettivi sensibili. Come rappresaglia, Kiev ha preso di mira siti russi, in particolare gli impianti petroliferi.

Colpito un condominio ad Odessa

Sabato un drone russo ha colpito un edificio di nove piani nella città di Odessa, uccidendo almeno 12 persone, tra cui cinque bambini. “Tymofiy aveva 4 mesi. Mark stava per compiere 3 anni. Le mie condoglianze a tutti i loro cari” ha scritto Zelenskyy su X, riferendosi a due delle cinque giovani vittime. Il governatore locale Oleh Kiper ha dichiarato che i soccorritori continuano a setacciare il sito e le autorità regionali hanno annunciato una giornata di lutto per commemorare le persone che hanno perso la vita nell’accatto. Domenica Mosca ha anche preso di mira la regione meridionale di Kherson, uccidendo una persona e ferendone altre tre, secondo quanto riportato dai funzionari ucraini. Un altro civile è stato ucciso in un attacco dell’artiglieria russa nella vicina regione di Zaporizhia, lo ha reso noto il governatore locale Ivan Fedorov.

Gli alleati Nato respingono la proposta francese

Diversi Paesi dell’Alleanza Atlantica hanno escluso il dispiegamento di truppe di terra nel Paese, proposto dal presidente francese Emmanuel Macron. Recentemente il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, aveva messo in guardia l’Occidente da un potenziale conflitto diretto se le truppe Nato avessero inviato i loro soldati a Kiev. Per gli Stati Uniti la “strada per la vittoria” è quella di fornire aiuti militari “in modo che le truppe ucraine abbiano le armi e le munizioni necessarie per difendersi” si legge in un comunicato condiviso dalla Casa Bianca.