Le autorità locali stanno indagando per determinare le cause dell’accaduto, mentre la comunità locale e gli automobilisti sono preoccupati per la sicurezza stradale.

Tragico incidente: due morti e due feriti sulla A4

Nella scorsa notte si è verificato un incidente tragico sulla A4, nel tratto dell’autostrada tra il Nodo di Palmanova e San Giorgio di Nogaro, nella provincia di Udine. Purtroppo, due persone hanno perso la vita in seguito alla collisione tra i loro furgoni, mentre altre due sono rimaste ferite. Le vittime sono state identificate come Cosantin Alexoae, 43 anni, e Andrei Robert Balan, 18 anni, entrambi cittadini romeni. I due uomini si erano fermati sulla corsia d’emergenza per valutare i danni causati da un incidente precedente quando sono stati colpiti da un altro veicolo che viaggiava ad alta velocità. I soccorsi sono stati tempestivamente chiamati ma purtroppo i due uomini hanno perso la vita sul posto a causa delle gravi lesioni riportate.

Indagini in corso per determinare le cause dell’incidente sulla A4

Le autorità locali stanno attualmente conducendo approfondite indagini al fine di determinare le cause esatte dell’incidente. Gli investigatori si concentrano sullo studio della dinamica degli eventi al fine di comprendere meglio le circostanze che hanno portato a questa tragedia. Saranno effettuati ulteriori accertamenti e analisi, inclusa un’analisi tecnica dei veicoli coinvolti, al fine di ottenere tutte le informazioni necessarie per stabilire eventuali responsabilità. L’obiettivo principale delle indagini è quello di fornire una chiara ricostruzione dell’accaduto e di prevenire incidenti simili in futuro. Sono disponibili risorse e competenze specializzate per supportare gli investigatori nel loro lavoro, che sarà svolto con la massima professionalità ed imparzialità.