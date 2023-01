Ue, Borrell: “Il petrolio russo è venduto con il 50% di sconto”

A seguito della conclusione del Consiglio Affari Esteri che si è tenuto a Bruxelles, l’Alto rappresentate della politica estera dell’Ue, Josep Borrell, ha annunciato che il “petrolio russo è venduto con il 50% di sconto”.

“Il petrolio russo è venduto al 50% di sconto ed è principalmente acquistato da Cina e India, Mosca perde 40 euro al barile ed è un grande colpo per la sua stabilità finanziaria”. A dirlo è stato Josep Borrell, l’Alto rappresentante per la politica estera dell’Unione europea al termine del consiglio Affari Esteri che si è tenuto nella giornata di lunedì 23 gennaio a Bruxelles e durante il quale i 27 ministri degli Esteri europei hanno dato il via libero politico all’invio di un nuovo pacchetto di aiuti militari all’Ucraina.

Gli aiuti militari europei all’Ucraina

A margine del consiglio Affari Esteri di Bruxelles, Borrell ha parlato anche delle armi che l’Ue intente inviare a Kiev. In particolare, l’Alto rappresentante per la politica estera europea ha dichiarato: “Il tema dei carri armati all’Ucraina è importante, ma si deve tenere in considerazione la quantità di aiuti militari che è stata decisa alla riunione di Ramstein”.

Inoltre, ha aggiunto: “La nota principale che è emersa dalla nostra discussione è che la Germania non bloccherà i Paesi che decidono di inviare i carri armati”.