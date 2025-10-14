Il colpo di scena a Uomini e Donne: l'ex corteggiatrice è la nuova tronista

L’ultima puntata di UeD ha ribaltato ogni previsione, regalando al pubblico un vero colpo di scena. Tra sguardi, lacrime e dichiarazioni inaspettate, il dating show di Maria De Filippi ha confermato ancora una volta la sua capacità di trasformare la quotidianità in spettacolo, intrecciando emozioni autentiche e momenti di pura tensione televisiva.

Da corteggiatrice determinata a tronista d’impatto, la giovane romana ha catturato l’attenzione di spettatori e conduttrice.

UeD, colpo di scena: Sara abbandona Flavio e fa il colpaccio, è la nuova tronista

La puntata di Uomini e Donne andata in onda martedì 14 ottobre ha riservato una sorpresa clamorosa: Sara Gaudenzi, fino a quel momento corteggiatrice di Flavio Ubirti, ha conquistato il ruolo di nuova tronista. La decisione è scaturita dopo l’ennesimo scontro tra la romana e il tronista, durante il quale Sara ha manifestato la sua frustrazione per l’atteggiamento “moscio” di Flavio e la scarsa sintonia tra loro, affermando di non avere più nulla da dimostrare.

Stava per lasciare lo studio quando Maria De Filippi, con un gesto simbolico e decisivo, le ha indicato la poltrona rossa del trono, invitandola a sedersi e a iniziare una nuova avventura. “Maria, io ci credo tanto all’amore e ci credo che da qualche parte c’è qualcuno per me”, ha risposto emozionata la giovane.

Tra passato e futuro: il profilo della nuova tronista

Originaria di Civitavecchia e classe 1998, Sara Gaudenzi vive con la famiglia e ha alle spalle una formazione in Lettere moderne, arte e spettacolo. Dopo esperienze come modella e il lavoro come commessa, ha vinto il titolo di “Miss Rocchetta Bellezza Lazio 2017”.

“Quando sono nata, mia madre mi ha chiamato ‘Sara’ perché significa principessa e mi voleva così”, viene riportato su Tv, Sorrisi e Canzoni.

La nuova tronista ha inoltre delineato il suo ideale d’amore:

“Il mio uomo ideale? Dev’essere bello: moro, alto e con gli occhi neri”.

Con questa mossa, la produzione del programma ha arricchito la nuova edizione del dating show, confermando il successo della trasmissione e aprendo un capitolo tutto nuovo per Sara Gaudenzi e il pubblico di Canale 5.