L’ultima puntata di UeD ha ribaltato ogni previsione, regalando al pubblico un vero colpo di scena. Tra sguardi, lacrime e dichiarazioni inaspettate, il dating show di Maria De Filippi ha confermato ancora una volta la sua capacità di trasformare la quotidianità in spettacolo, intrecciando emozioni autentiche e momenti di pura tensione televisiva.
Da corteggiatrice determinata a tronista d’impatto, la giovane romana ha catturato l’attenzione di spettatori e conduttrice.
UeD, colpo di scena: Sara abbandona Flavio e fa il colpaccio, è la nuova tronista
La puntata di Uomini e Donne andata in onda martedì 14 ottobre ha riservato una sorpresa clamorosa: Sara Gaudenzi, fino a quel momento corteggiatrice di Flavio Ubirti, ha conquistato il ruolo di nuova tronista. La decisione è scaturita dopo l’ennesimo scontro tra la romana e il tronista, durante il quale Sara ha manifestato la sua frustrazione per l’atteggiamento “moscio” di Flavio e la scarsa sintonia tra loro, affermando di non avere più nulla da dimostrare.
Stava per lasciare lo studio quando Maria De Filippi, con un gesto simbolico e decisivo, le ha indicato la poltrona rossa del trono, invitandola a sedersi e a iniziare una nuova avventura. “Maria, io ci credo tanto all’amore e ci credo che da qualche parte c’è qualcuno per me”, ha risposto emozionata la giovane.
Tra passato e futuro: il profilo della nuova tronista
Originaria di Civitavecchia e classe 1998, Sara Gaudenzi vive con la famiglia e ha alle spalle una formazione in Lettere moderne, arte e spettacolo. Dopo esperienze come modella e il lavoro come commessa, ha vinto il titolo di “Miss Rocchetta Bellezza Lazio 2017”.
“Quando sono nata, mia madre mi ha chiamato ‘Sara’ perché significa principessa e mi voleva così”, viene riportato su Tv, Sorrisi e Canzoni.
La nuova tronista ha inoltre delineato il suo ideale d’amore:
“Il mio uomo ideale? Dev’essere bello: moro, alto e con gli occhi neri”.
Con questa mossa, la produzione del programma ha arricchito la nuova edizione del dating show, confermando il successo della trasmissione e aprendo un capitolo tutto nuovo per Sara Gaudenzi e il pubblico di Canale 5.
Visualizza questo post su Instagram