Uffizi, Schmidt: “I musei restino chiusi a Natale. È festa per tutti, non solo per i credenti”

Polemica agli Uffizi, il direttore Schmidt vuole che i musei restino chiusi a Natale per consentire a tutte le famiglie, credenti o no, di stare insieme.

Il direttore delle Gallerie degli Uffizi, Eike Schmidt, ha asserito che i tutti i musei italiani dovrebbero restare chiusi a Natale in quanto, proprio come accade in tutta Europa, la ricorrenza rappresenta una festa per tutta la popolazione e non solo per i fedeli.

“Il 25 dicembre in Europa è chiuso il Louvre, il Prado, i musei di Londra, e anche il Met e il Moma a New York, dove la stagione più alta è proprio tra dicembre e gennaio. I musei che aprissero il 25 sarebbero praticamente gli unici. Questo va contro la tradizione italiana e fiorentina del Natale.

Il 25 non è festa solo per i credenti ma per tutte le famiglie, e se vogliamo valorizzare la famiglia il 25 i musei devono rimanere chiusi”. A scriverlo è stato il direttore delle Gallerie degli Uffizi, Eike Schmidt, in occasione dell’audizione tenuta dinanzi alla commissione Cultura di Palazzo Vecchio.

Inversione di rotta a Firenze per i musei civici

Se la posizione del direttore delle Gallerie degli Uffizi appare estremamente chiara e insindacabile, diversa è la situazione per quanto riguarda altri musei di Firenze.

È stato confermato, infatti, che nel capoluogo toscano i musei civici rimarranno regolarmente aperti nella giornata di 25 dicembre e, in generale, per le festività natalizie.