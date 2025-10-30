This Is Me, ecco cosa è successo nell'ultimo appuntamento: tra lacrime e sor...

Iera sera terza e ultima puntata dello show condotto da Silvia Toffanin: ecco come è andata.

Ieri sera, mercoledì 29 ottobre 2025, è andata in onda la terza e ultima puntata di “This Is Me”, il programma Mediaset condotto da Silvia Toffanin. Ecco cosa è successo.

This Is Me: cosa è successo nell’ultimo appuntamento?

Il talk show condotto da Silvia Toffanin su Canele 5, “This Is Me“, si è concluso ieri sera, con la terza puntata.

Lo show, nei tre appuntamenti, ha visto entrare in studio diversi protagonisti del panorama musicale, di quello sportivo e del mondo dello spettacolo. Dopo una breve incursione di Gerry Scotti, spazio subito a tre leggende del calcio italiano, ovvero Fabio Cannavaro, Alessandro Del Piero e Gianluigi Buffon, i quali hanno condiviso aneddoti e ricordato i loro più grandi successi. Rimanendo in tema sport, ecco Federica Pellegrini, commossa nel ricordare il suo ex allenatore, Alberto Castagnetti, scomparso 16 anni fa. Esibizione poi da brividi di Loredana Bertè, che ha ricordato l’amata sorella Mia Martini cantando “Almeno tu nell’universo“. In studio altri due mostri sacri della musica italiana, Al Bano e Fiorella Mannoia, che hanno parlato delle rispettive carriere e poi spazio alla comicità di Vincenzo De Lucia, con la sua imitazione delle Toffanin.

This Is Me: gli ascolti dell’ultima puntata

“This Is Me” per quest’anno ha chiuso il sipario con la terza e ultima puntata andata in onda ieri sera. Ma, come sono andati gli ascolti? Silvia Toffanin ha ottenuto il 23,3% di share con 3.016.000 spettatori, contro il 21,2% della seconda puntata e il 18,7% della prima. I dati hanno quindi confermato quelli della scorsa edizione. La “rivale” Rai, ieri sera ha ottenuto il 17% di share con una replica del Commissario Montalbano.