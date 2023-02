Niccolò Moriconi, in arte Ultimo, non tornerà più al Festival di Sanremo.

A rivelarlo è stato lo stesso artista rispondendo a una domanda che gli è stata posta da un fan su Instagram.

Ultimo non tornerà più a Sanremo: “Ho chiuso un cerchio con Alba”

“Volevo chiudere un cerchio con Alba, l’ho fatto e quindi credo di non tornarci più“, ha detto Ultimo rispondendo a chi su Instagram gli ha chiesto se in futuro sarà ancora tra i big in gara a Sanremo dopo essersi classificato quarto alla 73esima edizione della kermesse musicale.

Che il rapporto tra l’artista e il Festival di Sanremo sia alquanto controverso non è un mistero. Nel 2015, il suo singolo Diamante nel cielo – dedicato a un amico morto in un incidente stradale – venne scartato. Tre anni dopo, nel 2018, è riuscito a partecipare all’evento tra le “Nuove proposte”, vincendo la categoria con Il ballo delle incertezze.

Nel 2019, si è esibito all’Ariston per la prima volta tra i big con I tuoi particolari.

Il brano, nonostante l’enorme favore del pubblico, si è classificato secondo dopo Mahmood, favorito dalla sala stampa. È stato a questo punto che Ultimo ha polemizzato con i giornalisti in conferenza stampa, protestando contro l’ingiustizia subita. Il suo comportamento sollevò un grosso polverone e la polemica si è riaperta quando è stato annunciato il suo quarto posto a Sanremo 2023.

“Ho sempre dato precedenza a quello che sento e non a quello che funziona”

Intanto, il cantante sta riscuotendo un enorme successo con Alba, nonostante la mancata vittoria. L’album omonimo, infatti, è uscito il 17 febbraio e si è subito classificato settimo nella classifica Top Album Debut global di Spotify che conteggia gli ascolti del weekend di debutto.

Sempre su Instagram, inoltre, Ultimo ha postato una serie di storie in cui ha ammesso di essere consapevole di aver rischiato il primo posto a Sanremo portando come inedito Alba.

Allo stesso modo, sapeva che nel suo ultimo disco erano presenti canzoni più “dirette” che avrebbero potuto riscuotere maggiore successo all’Ariston.

“Ma Alba è una canzone diversa, che non ha la pretesa di entrare nel cuore di un pubblico più distratto. Ha bisogno di tempo e va ascoltata senza fretta”, ha spiegato. E, a proposito di Sanremo, ha concluso: “Volevo tornare al Festival per chiudere un cerchio artistico, e se lo avessi fatto con un’altra canzone non avrebbe avuto senso. Ho sempre dato precedenza a quello che sento e non a quello che funziona”.