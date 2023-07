Ultimo ha voluto rispondere a modo suo alle recenti critiche che l’ha stampa glli ha riservato: in occasione del concerto tenuto ieri sera allo stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro, l’artista romano ha replicato con stile ai suoi hater attraverso i grandi maxischermi montati sul suo palco.

Ultimo risponde alla stampa che l’ha criticato nel corso del suo ultimo concerto

Gli ultimi attacchi dei giornalisti sono arrivati a Niccolò Moriconi in occasione della sua recente partecipazione al Festival di Sanremo 2023, dove ha partecipato con Alba, arrivando in quarta posizione dietro a Mr Rain.

Sono stati in tanti a criticare il pezzo che ha presentato, prendendolo poi in giro per il posizionamento considerato da alcuni non proprio onorevole. A Ultimo, però, tutto questo non interessa. Al contrario, l’artista (il cui ultimo tour sold out è dimostrazione dell’affetto che il pubblico continua ad avere nei suoi confronti) ha voluto prendersi un po’ gioco di questi haters proiettando alcuni dei titoi di giornali più maligni apparsi sulle principali testate italiane in questi mesi.

Una sorta di sfottò nei confronti di chi, a quattro anni dal suo tristemente celebre Sanremo, ancora lo prende di mira.

Cos’era successo al Festival di Sanremo 2019 con Ultimo

Il cantante aveva partecipato alla kermesse con il brano I Tuoi particolari. Tutti lo davano per vincitore annunciato, e questo creò nel cantante una serie di aspettative, speranze e angosce che sarebbero montate giorno dopo giorno, fino alla cocente delusione finale. Ultimo si classificò secondo a sorpresa dietro a Soldi di Mahmood, e non riuscì così a contenere la rabbia per il trionfo perso per un pelo.

Stuzzicato da alcuni giornalisti a kermesse conclusa, Ultimo sbottò in conferenza stampa, facendo così una pessima figura alla quale ancora oggi in tanti si “attaccano” per criticarlo.