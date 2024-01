Un 2024 all’insegna dei festival elettronici

Il calendario 2024 internazionale dei festival con protagonista la musica elettronica prende sempre più forma. In ogni parte del mondo le proposte in materia sono ottime ed abbondanti e come abbiamo già avuto modo di sottolineare, questi festival sono un ottimo pretesto per una vacanza dove abbina...

Il calendario 2024 internazionale dei festival con protagonista la musica elettronica prende sempre più forma. In ogni parte del mondo le proposte in materia sono ottime ed abbondanti e come abbiamo già avuto modo di sottolineare, questi festival sono un ottimo pretesto per una vacanza dove abbinare i djset dei pesi massimi della console a divagazioni culturali, eno-gastronomiche e sportive. Ecco qualche appuntamento tra quelli in calendario nei prossimi mesi, da marzo a fine maggio.

SXM Festival – qualcosa di davvero unico e speciale, che unisce come pochi altri festival al mondo musica, arte, cultura, buon cibo e l’opportunità di una vacanza caraibica. A Saint Martin a metà marzo si alterneranno pesi massimi della console e talenti emergenti in una serie di location da sogno quali spiagge, dancefloor nella foresta pluviale, ville eleganti, barche e beach club: un programma fittissimo e pieno di alternative, dal tramonto all’alba e viceversa.

line up: Cassy, DJ Three, Culoe de Song, Konstantine Sibold, Manda Moor, Doc Martin, Oxia, Robag Wruhme, Vintage Culture, Wally Lopez e tanti altri

quando: 11-18 marzo 2024

dove: Saint Martin

sito: sxmfestival.com

Caprices – dopo la ventesima edizione da record dello scorso anno, Caprices Festival è pronto ad affrontare al meglio le prossime dieci edizioni. La prossima è in programma per due fine settimana consecutivi, da venerdì 29 a domenica 31 marzo e da venerdì 5 a domenica 7 aprile 2024, come sempre in alta quota a Crans-Montana, nel Canton Vallese (Svizzera Francese) e come sempre con tante novità, nuovi palchi, produzioni all’avanguardia, scenari mozzafiato, possibilità di praticare sport invernali e conoscere la cucina del territorio. Il tutto accompagnato da una line up con il meglio dell’elettronica mondiale.

line up: ARTBAT, Ben Klock, Chris Stussy, Fleur Shore, Folamour, Honey Dijon, Kink (live), Seth Troxler, Tini e tanti altri

quando: 29-31 marzo / 5-7 aprile 2024

dove: Crans Montana, Svizzera

sito: capricesfestival.com

Time Warp – Venerdì 5 e sabato 6 aprile 2024 il festival Time Warp festeggerà il suo 30esimo anniversario nella sua tradizione sede, il Mainmarkt di Mannheim, in Germania. Venerdì 5 previsti tre palchi, 11 ore di musica e 19 artisti; sabato 6 in programma 6 palchi, 19 ore di musica e 39 artisti. Per una ricorrenza così speciale, Time Warp ha pensato ad un programma straordinario, il modo migliore per celebrare una storia unica nel suo genere, grazie ad una line up ricchissima, uno nuovo design per i suoi palchi e tante, tantissime altre sorprese.

line up: ARTBAT, Adiel, Ben Klock, I Hate Models, FJAAK, Jamie Jones, Jayda G, Joseph Capriati, Laurent Garnier, Loco Dice, Patrick Mason, Sven Väth e tanti altri

quando: 5-6 aprile 2024

dove: Mannheim, Germania

sito: time-warp.de

Terminal V – Votato nel 2022 e nel 2023 miglior festival scozzese, nono tra quelli anglosassoni nella Top 100 Festivals della rivista DJ Mag e appena risultato vincitore nella categoria Best Festival dei Best of British Awards sempre di DJ Mag, Terminal V attira da sempre fan della musica elettronica da tutta Europa. Un autentico appuntamento imprescindibile nel calendario mondiale dei festival musicali, grazie anche e soprattutto ad una line up alquanto curata, con artisti che affrontano la techno nelle sue più svariate modalità.

line up: Hannah Laing, DJ Daddy Trance, Nico Moreno, 999999999, Sara Landry, Charlie Sparks, Indira Paganotto, blk., OGUZ, Franck e tanti altri

quando: 13-14 aprile 2024

dove: Edimburgo, Scozia

sito: terminalv.co.uk

Medaina – Dopo i grandi successi ottenuti con festival del calibro di Echoes from Agartha in Cappadocia (Turchia) e Labryinto in Guanacaste (Costa Rica), i suoi co-fondatori Tithorea, Shahin Mani e Sherif Koyess annunciano la prima edizione di Medaina, in programma per 5 giorni in due località diverse in una località unica come il Regno di Giordania. Siti spettacolari come Petra e Wadi Rum saranno le sedi per un festival musicale all’avanguardia ed all’insegna della sostenibilità.

line up: annuncio a breve

quando: 22-27 maggio 2024

dove: Petra & Wadi Rum, Jordan

sito: tithorea.com

Sea Star – Decisamente potente il primo annuncio della line up del festival Sea Star, in programma ad Umago, in Croazia, a pochi chilometri dal confine italo-sloveno, da giovedì 23 a domenica 26 maggio 2024. I primi headliner annunciati? Gli Artbat, il duo elettronico più richiesto al mondo, Iniko, tra le migliori esponenti delle nuove generazioni musicali, il famoso deejay e producer britannico Hot Since 82, la star mondiale della techno Deborah De Luca e gli eroi regionali Joker Out e Buč Kesidi.

line up: Artbat, Iniko, HS82, Deborah De Luca, Joker Out, Buč Kesidi e tanti altri

quando: 23-26 maggio 2024

dove: Umago, Croazia

sito: seastarfestival.com

foto d’apertura: Sxm festival credits off brand project