Un 58enne si schianta in scooter contro cinghiale: ecco come sta

Cinghiale contro Scooter a Roma. Il 58enne si schianta contro l'animale ed è in gravi condizioni. Niente da fare per il suino.

Un gravissimo incidente ha visto come protagonisti un 58enne e un cinchiale.

Lo scontro è stato violentissimo e queste sono le condizioni dell’uomo e dell’animale coinvolti nella vicenda. Il tutto è avvenuto a Roma.

Il 58enne è ricoverato in gravi condizioni dopo il trasporto in codice rosso al policlinico Gemelli della Capitale. Il cinghiale, invece, è deceduto sul colpo subito dopo l’impatto con lo scooter. Ad indagare sulla vicenda, subito dopo essere giunti sul luogo del sinistro, sono gli agenti della Polizia Roma Capitale.

L’incidente è avvenuto ieri, 12 gennaio 2023, per la precisione in via Cassia Nuova, all’incrocio con via Oriolo Romano.

La migrazione dei cinghiali nelle aree urbane

L’emergenza cinghiali a Roma sembra essere tragica e va avanti ormai da molto tempo. I cittadini stanno vivendo vere e proprie situazioni di paura e disagio perché i suini arrivano anche nelle aree urbane in cerca di cibo. Per molti, a causare la migrazione dei cinghiali dalle zone extraurbane alle città sono l’aumento delle temperature e il fatto che gli animali si sentano più al sicuro dai cacciatori nei centri urbani abitati.