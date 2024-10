Un adolescente di 16 anni ha brutalmente attaccato un imprenditore, affermando 'non faceva differenza se fosse lui o un altro'.

Un adolescente di 16 anni ha brutalmente aggredito un vicino di casa sessantenne a Cesano Maderno (Monza), colpendolo 19 volte con una mazza da baseball. L'aggressore ha ammesso di non avere un motivo specifico per l'attacco. Il ragazzo, trovato con tracce di sangue sugli abiti, è stato arrestato per tentato omicidio dopo che i suoi familiari hanno allertato i carabinieri.