Un incontro molto meno desueto di quanto non si possa immaginare: un boa constrictor di due metri trovato in strada a Milano. Da quanto si apprende sui media che hanno riportato la notizia il rettile era a via San Abbondio al quartiere Chiesa Rossa e lo ha notato un passante. Si apprende che l’animale è in buona salute ma affamato e che comunque le sue condizioni non destano preoccupazione.

Un boa constrictor in strada a Milano

Quel serpente boa constrictor lungo due metri è stato sorpreso in strada in via San Abbondio al quartiere Chiesa Rossa, nei dintorni di via Missaglia. Si tratta di una zona del capoluogo lombardo al confine nord est di Rozzano. Ma chi aveva notato il rettile

sulla sponda del fiume Lambro? Pare sia stato un passante che ha chiamato la polizia locale assieme alle cui unità è arrivato anche un team dei Vigili del Fuoco.

Catturato e condotto al centro di Melegnano

Il boa è stato catturato dopo qualche tentativo iniziale andato a vuoto ed è stato affidato a un’associazione specializzata e al suo personale della sede di Melegnano. Lì c’è infatti un rettilario e di veterinario. Non è chiaro da dove provenga l’animale, che con ogni probabilità è stato abbandonato. I vigili del fuoco hanno detto che è “difficile, ma non impossibile che sia fuggito da qualche appartamento dei dintorni”.