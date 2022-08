Un boccone di carne gli va di traverso, 41enne muore al ristorante davanti agli occhi dei suoi amici

L'uomo era a cena con degli amici in un ristorante di Bologna: è morto soffocato, dopo aver ingerito un pezzo di carne.

Marco De Vallier, 41 anni, domenica sera è morto soffocato con un boccone di carne in un ristorante a Bologna. L’uomo, ipovedente, era a cena con alcuni amici alla trattoria Casa Buia di via dell’Arcoveggio, quando improvvisamente ha iniziato ad avere difficoltà a respirare.

Si è rivelato inutile l’intervento del soccorso del personale del ristorante, così come quello dei sanitari giunti quanto prima sul posto. Marco è morto lì, sotto gli occhi degli amici, sul pavimento del locale.

Sul luogo dell’accaduto sono giunte anche alcune pattuglie della polizia. Infatti, sulla tragedia si sta interrogando la Procura. Il pm di turno ha deciso di aprire un fascicolo e ha ordinato l’autopsia affinchè si possano chiarire le cause della morte.

Stando ad una prima ricostruzione, il 41enne, proprio per i suoi problemi alla vista, aveva chiesto che la carne gli fosse servita già tagliata. Ciononostante, sembra che un boccone gli sia andato di traverso, provocandone il soffocamento. Tanto è vero che lo stesso personale del 118 è riuscito ad estrarre un pezzo di carne di notevoli dimensioni dalla bocca dell’uomo.

Marco era originario di Rocca Pietore, figlio dell’ex sindaco Massimo, deceduto nel gennaio 2021 per Covid a soli 64 anni.

L’attuale primo cittadino, Andrea De Bernardin, lo ricorda così:

“Era un bravissimo ragazzo. Mi spiace davvero tantissimo perché era un bravissimo giovane. Aveva scelto di vivere in una città per avere una vita più facile visto il suo problema agli occhi. Spostarsi in città è molto più semplice che qui da noi. Mi spiace profondamente anche per Claudia che in poco tempo ha perso marito e figlio, ovvero l’intera famiglia”.