Tommaso Paradiso mano fasciata: l’inizio di Sanremo

Tommaso Paradiso, uno dei nomi più attesi tra i protagonisti del Festival di Sanremo 2026, ha attirato l’attenzione non solo per la sua performance musicale ma anche per un curioso particolare: è apparso sul green carpet con la mano fasciata. Il cantautore, in gara con il brano I Romantici, si è presentato con una fasciatura ben visibile sulla mano sinistra, sollevando immediatamente domande e curiosità tra i fan e gli spettatori presenti.

L’incidente domestico dietro la mano fasciata

Secondo quanto raccontato dallo stesso artista al magazine Chi, il motivo della mano fasciata di Tommaso Paradiso è un incidente avvenuto in casa, poco prima dell’inizio della kermesse musicale. Durante la notte, Paradiso ha involontariamente urtato un giocattolo appartenente a sua figlia, inciampando e cadendo contro il vetro di una finestra.

Nel raccontare l’accaduto, ha ammesso con un tono ironico e sincero: “Ho fatto un disastro”, spiegando che la mano si è praticamente “spaccata in due” nell’urto. Per questo motivo sono stati necessari punti di sutura sia all’interno sia all’esterno della ferita.

La reazione di Paradiso e il ruolo della paternità

L’episodio ha colpito molto Paradiso sul piano personale, tanto che il cantante ha collegato l’incidente alla recente esperienza di paternità. La figlia Anna, nata nell’aprile del 2025, è stata al centro della narrazione del musicista, che ha scherzato sul fatto di dover “ricalibrare distanze e spazi” ora che c’è una bambina in casa.

Questa riflessione non solo spiega l’incidente domestico, ma aggiunge un tono più umano alla vicenda, facendo vedere un lato privato di Tommaso Paradiso, non soltanto come artista ma anche come padre.

Tommaso Paradiso mano fasciata al green carpet

Nonostante il piccolo incidente, Tommaso Paradiso non ha rinunciato alla sua presenza sul green carpet e ha mantenuto la sua partecipazione regolare al Festival. La fasciatura sulla mano non ha impedito al cantautore di prendere parte agli eventi ufficiali, dimostrando professionalità e dedizione alla sua performance.

Il fatto di presentarsi con la mano fasciata ha anche attirato l’attenzione dei media e dei fan, facendo diventare questo dettaglio parte integrante della narrazione di uno dei debutti più discussi di Sanremo 2026.

Il significato dell’evento e reazione dei fan

La vicenda di Tommaso Paradiso mano fasciata ha suscitato reazioni contrastanti sui social: c’è chi ha espresso simpatia per l’artista e chi ha ironizzato sull’accaduto, ma in generale l’incidente non sembra aver diminuito l’affetto dei fan nei confronti del cantautore.

In molti, infatti, hanno apprezzato la schiettezza con cui Paradiso ha raccontato l’accaduto, definendolo un episodio umano e comprensibile nella vita di un genitore alle prese con i ritmi frenetici di una famiglia giovane.

Musica e realtà quotidiana

La mano fasciata di Tommaso Paradiso resta uno degli aneddoti più curiosi legati alla prima serata del Festival di Sanremo 2026. Tra preparativi, esibizioni e interviste, l’incidente domestico del cantante ha aggiunto un elemento di realtà quotidiana alla grande cornice dello spettacolo musicale italiano.