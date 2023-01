Campania ed Italia mobilitate per dare un montascale per il piccolo Samuel, partita la raccolta fondi.

Il ragazzino di Macerata Campana ha bisogno del dispositivo per muoversi e vivere appieno. Da quanto si apprende è in atto una bellissima (posto che vada a buon fine) iniziativa messa in campo per aiutare il bambino di Macerata Campania. La mission è quella di raggiungere quota 27mila euro. Samuel, come spiegano i media della provincia di Caserta, è affetto da una grave malattia e sulla piattaforma GoFundMe la madre del piccolo ha aperto una raccolta di fondi.

Un montascale per il piccolo Samuel

Lo scopo è quello di aiutare Samuel “negli spostamenti attraverso l’acquisto di un montascale a pedana”. Ha detto la donna, Lorena Bisogni: “Samuel è un bimbo disabile, affetto da tre anomalie genetiche. Queste anomalie comportano, fra le altre cose, epilessia, problemi respiratori ed un grave ritardo psicomotorio. Samuel non cammina, ha una grande difficoltà a stare seduto da solo e soffre di continui ‘svenimenti’ che gli impediscono di mantenere il capo dritto”.

La madre: “Quel montascale ci serve”

Poi la madre dice ancora ne motivare la raccolta fondi: “Le ditte, fornitrici di montascale, offrono agevolazioni ‘accessibili’ con sconto in fattura solo per l’acquisto di sedioline che non sono per nulla adatte a Samu. Necessitiamo di un montascale a pedana, in modo da poter spostare Samuel direttamente con il suo sediolone ed assicurargli, così, una postura sicura”.