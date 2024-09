Un tragico incidente automobilistico ha avuto luogo sulla A14, causando la morte di un giovane di 27 anni nella regione di Foggia.

Un ragazzo di 27 anni è morto a causa di un incidente stradale sulla A14 tra Bologna e Taranto, vicino all'uscita per Cerignola. L'incidente ha coinvolto una Fiat Panda e un camion, con l'autista della Panda, proveniente da San Severo, come vittima. La dinamica dell'incidente è in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e la polizia autostradale.