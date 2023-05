Era sceso in carreggiata per sincerarsi dei danni e quell'uomo muore investito sulla A-13 da una Mercedes

Tragedia della strada e presupposti per agire su un possibile omicidio stradale in provincia di Padova, dove un uomo muore investito sulla A-13 da una Mercedes con il conducente ubriaco. La vittima è un cittadino cinese di 48 anni che era uscito dalla vettura dopo un tamponamento. Il sinistro è avvenuto in direzione nord tra il casello di Monselice e Terme Euganee e ci sono anche tre feriti.

Muore investito sulla A-13 da una Mercedes

I media spiegano che il 48enne si trovava nel posto del passeggero di un’Audi e che per cause ora al vaglio della Polizia Stradale di Rovigo il mezzo con a bordo i due cinesi ha tamponato una Smart. Il 48enne è uscito dall’abitacolo per sincerarsi dei danni ed una Mercedes con al volante un padovano di 63 anni l’ha investito in pieno.

Alcol test per il guidatore positivo

L’uomo è morto sul colpo e dopo i rilievi il magistrato di turno ha disposto che la salma fosse composta e trasferita all’istituto di Medicina legale. L’investitore è stato sottoposto all’alcoltest ed è risultato positivo. Il padovano rischia di finire nel registro degli indagati con l’accusa di omicidio stradale con l’aggravante della positività all’alcol.