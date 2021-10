Un veicolo spaziale della Nasa impatterà contro un asteroide a 24mila km/h: le previsioni

Il lancio del veicolo spaziale Dart è previsto il prossimo 23 novembre e potrebbe aiutare a capire come deviare asteroidi potenzialmente letali.

Un veicolo spaziale della Nasa dovrà impattare contro un asteroide: il lancio della missione è previsto per il prossimo 23 novembre.

Veicolo spaziale Nasa contro un asteroide

Il lancio della missione Double Asteroid Redirection Test (Dart) servirà per aiutare le agenzie spaziali mondiali a capire come deviare asteroidi potenzialmente letali ed evitare che si scontri con la terra.

Lo ha spiegato la stessa Agenzia spaziale.

Il Dart dovrà dirigersi verso un asteroide binario (due rocce spaziali che si muovono in tandem), chiamato Didymos. Il lancio del veicolo spaziale è previsto dalla base aerea di Vandenberg in California, a bordo di un razzo SpaceX Falcon 9. Quando il veicolo si separerà dal vettore, resterà nello spazio per circa un anno, percorrendo quasi 11 milioni di km dalla Terra.

Successivamente dovrà impattare contro Didymos. Lo schianto è previsto alla fine di settembre 2022, secondo le stime della Nasa.

Veicolo spaziale Nasa contro un asteroide: le dichiarazioni

Lindley Johnson, NASA Planetary Defense Officer, ha spiegato i motivi della missione.

“Confermerà quale sia la fattibilità della tecnica dell’impatto cinetico per deviare l’orbita di un asteroide e consentirà di stabilire se rimane un’opzione praticabile, almeno per gli asteroidi di dimensioni più piccole, che rappresentano il rischio di impatto più frequente”, ha dichiarato.

Veicolo spaziale Nasa contro un asteroide: l’impatto

Secondo le previsioni calcolate dalla Nasa, Dart si schianterà sulla superficie della piccola luna a una velocità di circa 24mila km/h, determinando la distruzione del veicolo al momento dell’impatto.

Tale incidente non dovrebbe influenzare la velocità dell’asteroide.