Un viaggiatore dal Canada ha perso la vita in una tormenta di neve a Val Gardena.

Una turista canadese di 57 anni è morta tragicamente in Val Gardena a seguito di una nevicata in Alto Adige. La donna, in escursione con il suo compagno, si è persa sulla via tra il rifugio Genova e il rifugio Puez. Nonostante l'intervento del soccorso alpino, reso difficile dalla visibilità ridotta, la donna è stata trovata senza vita.