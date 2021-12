“Una piega sospesa”, il progetto che vuole donare benessere a chi si occupa dei figli in ospedale

"Una piena sospesa" è un progetto che cerca di donare un po' di normalità e un po' di benessere ai genitori che seguono i figli in ospedale: come funziona.

Spesso seguire il percorso di ospedalizzazione di un figlio non è semplice, anzi questo periodo può caricarsi quanto mai di stress, ansie e preoccupazioni. Per questo una piccola “coccola” come un trattamento beauty dal parrucchiere o in un centro estetico, può aiutare i genitori a tornare alla nornalità, alleviando anche solo per un attimo le proprie ansie e preoccupazioni.

Ed è da qui che nasce il progetto “Una piega sospesa”, un progetto promosso dalla piattaforma Treatwell e dalla fondazione Ronald McDonald.

Una piega sospesa progetto, come funziona

Questo progetto, grazie al supporto di Treatwell, che è specializzato nella prenotazione di servizi legati alla bellezza e alla fondazione Ronald McDonald mira a raccogliere i fondi per i genitori che hanno bisogno di un supporto durante la dura esperienza di cure in ospedale del proprio o della propria figlia.

Una piega sospesa progetto, come aderire all’iniziativa

Tale iniziativa partita il primo dicembre, durerà fino al 31 dicembre 2021. Quanto donato -riporta la testata “La Repubblica” – potrà essere fruito dalle famiglie ospiti nelle case e nelle family room della fondazione Ronald McDonald nel corso di tutto il 2022 e potrà essere speso nei saloni iscritti alla piattaforma di Treatwell.

Una piega sospesa progetto, le modalità

La donazione minima è di 15 euro ed è possibile effettuarla sia sul portale Treatwell sia sul sito web “La Rete del Dono”.

In varie città inoltre come Bologna, Milano o ancora Firenze sono state indette delle giornate “a porte aperte” in diversi saloni.