L’Heidi di questo incontro è Pietro Bolongaro Abitante a Rima (Valsesia) e Lavoratore di montagna, custode e gestore delle terre alte, non solo da un punto di vista turistico ma soprattutto come “ risorsa ”, sfruttando ad esempio la risorsa erba che, con i cambiamenti climatici assume sempre più valore, o alle economie circolari sul territorio che creano socialità e beni relazionali . Pietro è presidente dell’Associazione Monte Rosa Foreste e ha partecipato, con più di 200 persone, alla stesura della “Carta dei valori Walser”: idee per vivere e salvaguardare i territori montani. Un adesivo pensato per abitanti e ospiti delle Valli a Sud del Monte Rosa per contrastare lo spopolamento e favorire la resilienza delle Comunità, preservare la biodiversità, custodire il paesaggio storico, sintesi dell’armonizzazione tra esigenze umane e ambiente alpino e generare un’economia di pace per le generazioni presenti e future. La Carta propone, non in un’ottica nostalgica di un’era che non è più riproducibile, valori del passato Walser da coniugare con il presente quali l’ adattamento, la resistenza, la frugalità, il rispetto, la collaborazione, la cooperazione, la solidarietà, la familiarità, l’accoglienza, la responsabilità, la consapevolezza, la conoscenza, la creatività, la qualità, la durevolezza, la bellezza, la salvaguardia e la sostenibilità. La Carta s’ispira in particolare all’articolo 9 della nostra Costituzione che “Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle generazioni future”. La cultura promossa dalla Carta non vuole essere fine a se stessa, ma cerca di contrastare lo spopolamento attraverso un’economia di pace tra gli uomini, e tra l’uomo e la terra, fondata sui principi di eticità e parità di genere, di reciprocità e fraternità. Un obiettivo ambizioso, raggiungibile attraverso la condivisione nella co-fruizione di beni, come il paesaggio, che non possono esaurire il loro significato nella proprietà esclusiva individuale , il bene comune perseguito dall’economia civile e l’ecologia integrale dell’enciclica Laudato si’ di Papa Francesco sulla cura della casa comune. Le parole chiave, per concretizzare questa economia di pace sono: la lingua walser, un patrimonio da tramandare e valorizzare, fonte di ricchezza e d’ispirazione; l’armonia con la terra e la solidarietà di fronte al cambiamento climatico, l’agricoltura sostenibile e il patrimonio alimentare, la salvaguardia dei boschi, dei pascoli e dei prati, ospitalità e custodia delle terre alte, conoscenza e consapevolezza.

Valori che non possono essere difesi o promossi dai singoli ma solo dalla forza di una Comunità che, se unita e forte dei propri beni relazionali, può costruire un suo futuro.

Per conoscere nel dettaglio la Carta dei Valori Walser: https://www.walserweg.it/wp-content/uploads/2024/06/Walserweg-Italia-Carta-dei-valori-Walser.pdf