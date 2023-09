Migranti, la denuncia dell’Unicef: “11.600 minori soli arrivati in Italia...

A seguito di un recente report stilato, l’Unicef ha segnalato che sono 11.600 i minori soli arrivati in Italia dopo aver attraversato il Mediterraneo.

Sono più di 11.600 i minori stranieri non accompagnati che hanno “sfidato” il Mediterraneo nella speranza di raggiungere l’Italia. La cifra stimata riguarda l’arco temporale che si estende tra gennaio e settembre 2023. Il dato restituisce un incremento del 60% del fenomeno rispetto ai numeri registrati nello stesso periodo del 2022 in cui i minorenni non accompagnati o separati che hanno effettuato la traversata sono stati 7.200.

A fornire l’informazione in occasione di una conferenza stampa, è stata l’Unicef. L’Onlus, proprio nella giornata di giovedì 28 settembre, ha compiuto una missione a Lampedusa. Sull’isola, proprio nel mese di settembre, c’è stato un picco di arrivi con 4.800 persone che sono sbarcate in appena 24 ore.

Il report

L’Unicef ha anche rivelato che il numero di migranti morti o dispersi durante il tentativo di attraversare il Mediterraneo nell’estate 2023 è stato tre volte superiore rispetto allo stesso periodo del 2022.

“Il Mar Mediterraneo è diventato un cimitero per i bambini”, ha denunciato l’agenzia delle Nazioni Unite per l’infanzia. L’organizzazione, inoltre, ha denunciato che, tra giugno e agosto 2023, ci sono state “almeno 990 persone, compresi bambini, che hanno fatto naufragio nel Mediterraneo centrale”. Si tratta di un dato “tre volte di più” rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, quando “almeno 334 persone persero la vita”.