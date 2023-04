Uomini e Donne, bufera intorno ad Armando Incarnato: l'intervento a sorpresa di Maria

Uomini e Donne: bufera nello studio intorno ad Armando Incarnato. L’intervento a sorpresa di Maria De Filippi.

Cosa era successo?

Dopo un iniziale scontro con Gianni, Armando è stato attaccato sia da Aurora che da Riccardo. Niente di nuovo rispetto alle dinamiche accese che di certo non sono rare nello studio del dating show di Canale 5. Tuttavia, la discussione ha suscitato in Maria una reazione inaspettata, quantomeno per il pubblico in studio e a casa. Riavvolgiamo il nastro. Il cavaliere napoletano era stato tirato in ballo da Riccardo, che ha risposto alle sue dichiarazioni su Uomini e Donne Magazine. Nel diverbio tra i due è intervenuto a un certo punto Gianni Sperti che, dopo aver commentato la sua parte d’intervista, ha avanzato l’ipotesi secondo cui Armando, viste le sue parole, cerchi informazioni riguardo la sua vita privata: «Quando mi vieni a dire che di me sai tutto e fai il sorrisetto è una minaccia» ha commentato l’opinionista ex ballerino. Dopo poco, il casus belli. I toni si alzano quando si intromette anche Aurora Tropea, che accusa Armando di avere un manager. E Riccardo Guarnieri conferma tirando in ballo anche una foto social. Incarnato, su tutte le furie, decide di lasciare il programma.

Maria in difesa di Armando

«Dovete andare a chiedere se ho fatto provino, sennò me ne vado da qua dentro. Nel frattempo me ne vado» urla Armando dopo un duro scontro con Aurora. Ed ecco che finalmente entra in scena Maria De Filippi che, apparentemente indifferente a quanto sentito, promette ad Armando che il programma effettuerà le dovute verifiche: «Va bene, glielo chiedo. Fermati un secondo. Laddove tu avessi fatto un provino per uno di questi reality, per noi non sarebbe grave» spiega la conduttrice, aggiungendo di credere al cavaliere. Si tornerà sull’argomento? E soprattutto, tornerà Armando in studio?