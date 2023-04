Veronica Ursida contro Armando Incarnato: "Violenza verbale sulle donne"

Veronica Ursida, tramite il suo profilo Instagram, si è scagliata contro Armando Incarnato. L’ex dama, dopo quanto accaduto a Uomini e Donne con il cavaliere napoletano, ha voluto dire la sua.

Veronica Ursida contro Armando Incarnato

Dopo Pamela Barretta, anche Veronica Ursida si è schierata contro Armando Incarnato. Quanto accaduto a Uomini e Donne con il cavaliere napoletano fa discutere e sono tanti quelli che sposano le accuse lanciate da Aurora Tropea e Gianni Sperti. L’ex dama, tramite il suo profilo Instagram, si è scagliata contro Armando, sostenendo di aver ricevuto minacce di morte da parte dei suoi sostenitori.

Le accuse di Veronica ad Armando

Veronica, che ai tempi di Uomini e Donne ha avuto una frequentazione con Incarnato, ha dichiarato:

“Io vi dico una cosa … fare le sviolinate alla redazione e su Maria a cosa servono? Sappiamo tutti che Maria è geniale e una donna meravigliosa e la redazione è come una famiglia quando sei là dentro! Però … purtroppo chi sputa sempre veleno verso il prossimo e punta il dito verso gli altri non guardando il suo ha qualcosa o da nascondere o è solo una serpe velenosa e cattiva che in tantissimi episodi si e mostrata davvero per quel che e TRATTANDO CON VIOLENZA VERBALE DONNE (compreso me) o gente che stava nel suo cammino!”

La Ursida non ha fatto il nome di Armando, ma il riferimento a lui è palese.

Veronica Ursida: lo sfogo dopo la puntata

Al termine dell’ultima puntata di Uomini e Donne, che ha visto Armando a confronto con Gianni Sperti e Maria De Filippi, Veronica ha perso la pazienza. E’ tornata sui social e si è scagliata apertamente contro Incarnato. Ha tuonato:

“TU hai un santo protettore che ti permette di stare ancora là dentro così a fare ciò che vuoi ma di certo SANTO NON SEI TU!!! (…) Prima della registrazione sapevi già che tutto sarebbe andato apposto per te e te la ridevi alla faccia di tutti noi e di me. Ma prima o poi la ruota girerà e finirai di prendere tutti in giro”.

Veronica ha concluso sottolineando che Armando uscirà ancora una volta “illeso come quando venne la sua ex in trasmissione”, ma che è comunque brutto assistere a “questi atteggiamenti così violenti a livello verbale”.