Uomini e Donne, Cecilia Zagarrigo svela se avrà un figlio o una figlia: l’annuncio

Cecilia Zagarrigo, incinta per la prima volta, ha svelato se avrà un maschietto o una femminuccia.

Cecilia Zagarrigo avrà presto un bambino insieme al fidanzato, Moreno Casamassima. Attraverso i social l’ex volto di Uomini e Donne ha svelato se si tratterà di un maschietto o di una femminuccia.

Cecilia Zagarrigo: il figlio

Pochi giorni fa Cecilia Zagarrigo ha svelato che presto diventerà madre: lei e il fidanzato Moreno Casamassima (suo manager) aspettano infatti un bambino.

Nelle scorse ore l’ex volto tv ha anche rivelato ai fan il sesso del bebè, che sarà una femminuccia. Cecilia ha anche rivelato che per farle scoprire il sesso del bambino le sarebbe stata organizzata una sorpresa dall’amica Giovanna Abate, e sui social ha postato un breve video per raccontare tutti i dettagli ai fan.

“It’s a …Non potevo chiedere altro… Mamma e papà (ancora scioccato) già ti amano alla follia! ♥️

Quando hai un’amica speciale vuol dire questo! Tutto accuratamente organizzato e pensato da te Giovanna Abate che hai reso questo momento così emozionante e totalmente inaspettato!”, ha scritto la Zagarrigo, più felice che mai.

Cecilia Zagarrigo: l’amore

La storia d’amore tra Cecilia Zagarrigo e Moreno Casamassima è sbocciata lentamente e, all’inizio, i due sarebbero stati soltanto buoni amici. Nell’annunciare la gravidanza Cecilia Zagarrigo ha scritto:

“Noi, in fondo, l’abbiamo sempre saputo. La nostra era solo paura. Paura di rovinare la nostra amicizia, quel legame che ci teneva uniti come se fossimo sempre stati una coppia. Paura di perderci se le cose fossero andate male.

Paura di non essere più noi, con quelle chiamate interminabili che dovevano essere lavorative e che poi finivano con: “ si, ma tu come stai? Cosa fai? Dove sei?”, chiamate che pregavo non finissero mai. (…) Ti ho visto, ti ho baciato e da lì abbiamo iniziato a scrivere la nostra storia giorno per giorno. Mi hai dato sin da subito quel senso di protezione che tutte le donne sognano. Con te, ho sempre detto di voler fare tutto.

Tu sei stato, sin da subito, la mia casa, la mia città, il mio mondo. E quando pensavamo in grande, parlavamo sempre dei bambini che avremmo voluto e mi dicevi: “io te ne do 10 di bambini, tu sei e sarai la mamma dei miei figli”. E io sognavo solo questo, che i miei figli avessero un papà come te. E proprio da quel momento ci siamo giurati il nostro futuro insieme. (…) E quindi possiamo finalmente dirvi, in questo giorno speciale, che.. noi due diventeremo tre!”