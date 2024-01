Uomini e Donne, Emanuela delusa dallo staff: lo sfogo

Emanuela Malavisi è molto delusa dal trattamento che le hanno riservato a Uomini e Donne. La dama del trono Over sostiene di essere stata cacciata senza avere la possibilità di vivere la favola che tanto sperava.

Intervistata da Tag24, l’ex dama Emanuela Malavisi si è tolta qualche sassolino dalle scarpe, specialmente nei confronti della redazione di Uomini e Donne. E’ delusa dallo staff di Maria De Filippi perché sostiene di essere stata cacciata dallo studio. Ha dichiarato:

Emanuela, che alla fine ha lasciato Uomini e Donne con Marco Antonio, ha proseguito:

“Io volevo preparare una lettera strappalacrime per me e per lui perché è nata lì dentro quella storia, volevo che finisse lì, nel senso che la nostra scelta avvenisse in quel contesto no? E non come una cacciata, come un accompagnarci alla porta d’uscita. Quindi per quello siamo rimasti un po’ amareggiati, anche perché, come lui diceva, lì non era una questione di non essere convinti perché infatti dicevamo ‘Se dobbiamo uscire usciamo’, però quello che avevamo noi in testa era altro. Quindi non volevamo uscire come se fossimo due ladri, come se avessimo rubato qualcosa a qualcuno. Volevamo pure noi la nostra favola”.