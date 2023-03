Uomini e Donne, Federica Aversano denunciata dall'ex per violenza

Federica Aversano è stata denunciata per violenza dall’ex compagno, nonché padre di suo figlio. L’ex tronista ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne è finita nel registro degli indagati della Procura di Santa Maria Capua Vetere, comune in provincia di Caserta.

Federica Aversano denunciata dall’ex per violenza

Guai legali per l’ex tronista di Uomini e Donne Federica Aversano. L’ex compagno e padre di suo figlio di quattro anni l’ha denunciata per violenza. La ragazza, stando alle prime informazioni sul caso, è stata inserita nel registro degli indagati della Procura di Santa Maria Capua Vetere, comune in provincia di Caserta.

Federica Aversano denunciata per violenza: i motivi

Stando a quanto sostiene Il Corriere della Sera, Federica deve rispondere di molestie, atti persecutori, vessazioni, violenza ed altri reati nei riguardi dell’ex compagno. Secondo la versione fornita dall’uomo, la Aversano lo avrebbe perseguitato anche quando era tronista di Uomini e Donne.

Federica Aversano interrogata e indagata

Dopo la denuncia per violenza, Federica Aversano è stata convocata e interrogata dalle forze dell’ordine e attualmente risulta indagata. Al momento, è bene sottolinearlo, l’ex tronista di Uomini e Donne non ha subito nessuna condanna. Nei prossimi giorni, i suoi avvocati dovranno produrre una difesa e soltanto alla fine del processo sapremo se è colpevole o meno. Per ora, Federica non ha commentato la vicenda.