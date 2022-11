Federica Aversano, perché ha lasciato Uomini e Donne: "Situazione difficile"

A distanza di due mesi dall’inizio del suo percorso a Uomini e Donne, Federica Aversano ha lasciato il trono.

La ragazza ha spiegato con estrema chiarezza i motivi per cui ha preso questa importante decisione, ma Tina Cipollari l’ha comunque attaccata.

Federica Aversano: perché ha lasciato Uomini e Donne?

Nel corso della puntata di Uomini e Donne di mercoledì 23 novembre 2022, Federica Aversano ha comunicato la decisione di abbandonare il trono. La ragazza, dopo due mesi di percorso, si è vista costretta a fare questa scelta perché la vita che ha fuori dal programma le sta togliendo la gioia di cui necessita un’avventura del genere.

“Non ho più entusiasmo nel venire qui“, ha esordito Federica.

La comunicazione di Federica Aversano

La Aversano, con davanti i suoi corteggiatori Federico e Stefano, ha comunicato la decisione di abbandonare Uomini e Donne. I ragazzi sono rimasti sorpresi, ma hanno comunque accettato la sua scelta. Tina Cipollari, che non l’ha mai apprezzata, si è subito scagliata contro di lei. Secondo l’opinionista, l’idea di mollare il trono è da ricollegare alla mancanza di interesse nei riguardi dei corteggiatori.

Federica, ovviamente, non è assolutamente d’accordo con lei. Ha dichiarato:

“Non vengo col cuore leggero. Non ho più quell’entusiasmo nel prendere il treno la mattina per venire qui. Questo studio, che lo scorso anno è stato il mio rifugio, adesso inizia a pesarmi. Inizio a pensare che non sia più il caso di venire”.

Tina Cipollari l’attacca, ma Maria la difende

“Potevi dirlo subito se non ti piaceva nessuno. Si vedeva dalla prima puntata e non mi sono sbagliata“, ha tuonato la Cipollari.

Federica ha immediatamente replicato:

“Non è così. Mi sento limitata. Non ho avuto mesi facili fuori. Ho avuto a che fare con udienze, avvocati…”.

Maria De Filippi, a questo punto, è intervenuta in sua difesa: “Penso che ci siano momenti in cui una persona è predisposta e momenti in cui non lo è.

Penso che ci sia sincerità da parte tua nel dire che non c’era questa predisposizione. Con nessuno di loro c’è la base per costruire qualcosa, che non dipende da qualcosa di loro ma dal fatto che adesso hai bisogno di cose diverse“.