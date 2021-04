Uomini e Donne, Gemma Galgani potrebbe dire addio al trono

Gemma Galgani sta per dire addio a Uomini e Donne? La produzione avrebbe deciso con chi sostituirla.

Gemma Galgani potrebbe presto dire addio a Uomini e Donne? Secondo indiscrezioni la produzione del dating show sarebbe pronta a sostituire la dama 71enne.

Gemma Galgani: l’addio a Uomini e Donne

Dopo oltre 10 anni come presenza fissa al dating show di Maria De Filippi, Uomini e Donne, Gemma Galgani potrebbe presto dire addio allo show.

L’indiscrezione per il momento non ha ricevuto conferme, ma sembra che la produzione del dating show sia pronta ad offrire a Ida Platano il posto che finora è stato occupato da Gemma. Sarà vero? In tanti sperano di vedere la dama lasciare il programma con la persona giusta per lei.

Gemma Galgani: oltre 10 anni a UeD

Gemma Galgani è senza dubbio uno dei volti più noti e amati di Uomini e Donne: all’interno del programma la dama torinese ha fatto parlare di sé per le sue lite con Tina Cipollari, ma ha anche saputo conquistare il pubblico dei telespettatori grazie alla sua storia d’amore (presto naufragata) con Il Gabbiano Giorgio Manetti.

Oggi Gemma continua a conoscere nuovi cavalieri nel programma di Maria De Filippi, ma purtroppo finora nessuno si è rivelato giusto per lei.

Durante l’edizione 2020 in piena emergenza Coronavirus Gemma Galgani ha fatto la conoscenza del giovane cavaliere Nicola Vivarelli, tornato nello show anche nella stagione successiva per chiarire i suoi problemi irrisolti con la dama. A quanto pare i due avrebbero deciso di restare solamente amici, e a tanti ha fatto discutere l’esagerata differenza d’età tra i due.

Gemma Galgani sostituita da Ida?

Secondo i primi rumor in circolazione potrebbe essere Ida Platano a sostuire in futuro la dama torinese al dating show di Maria De Filippi. Gemma e Ida sono buone amiche, e in passato la dama torinese è stata accanto alla Platano quando lei ha troncato i rapporti con Riccardo Guarnieri. Proprio Riccardo è tornato a UeD, decidendo infine di lasciare lo show insieme a Roberta Di Padua. Una volta superata l’ennesima delusione anche Ida è tornata nello studio del programma. Riuscirà a trovare l’amore dopo la fine della sua storia con Riccardo?

In tanti si chiedono se sarà davvero lei a sostituire Gemma Galgani, ma al momento sulla questione non vi sono conferme. La dama torinese annuncerà davvero il suo ritiro dal famoso show tv?